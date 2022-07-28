По словам президента, это должен быть жесткий пакет ограничительных мер.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от восьмого пакета санкций Европейского Союза против России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Киеве.

"Мы ожидаем следующий пакет. Мы ожидаем более жесткие вещи. Мы несколько раз говорили о том, что если вы отключаете от системы SWIFT (российские банки - УНИАН), пожалуйста, отключайте абсолютно всю банковскую систему Российской Федерации. Мы считаем и желаем, чтобы вскоре рассматривались эти возможности", - заявил Зеленский.

"Также мы говорили о том, что если не применять санкційну политику к газоснабжению, и торговля энергетикой с Россией приведет к повышению цен, то Россия будет выкручивать руки, как бы кто не хотел, или какие бы ни были договоренности, мы с вами видим роста этих цен", - отметил президент.

"Мы не можем сказать сегодня, что мы завтра хотим ввести окончательный пакет санкций. Но мы можем обращаться и видеть поддержку со стороны европейских держав, что санкционная политика продолжается", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что отдельно разрабатывается список людей из окружения президента Российской Федерации Владимира Путина список российских преступников и отдельно готовится список их бизнесов и недвижимости, банковских счетов, а также разнообразных интересов в отдельных государствах мира.

"Все это разрабатывается отдельно нашей аналитической международной группой Макфол-Ермак. Мы это передаем в ЕС, нашим партнерам, всем странам по линии МИД. Мы постоянно над этим работаем. Там предлагается много различных санкций, и также там анализ тех санкций, которые действуют или не действуют, а также там есть детали того, как Россия, через кого конкретно хочет обходить или обходит те или иные санкции", - заявил президент.

Глава государства заверил, что санкционное давление очень помогает. "И даже если Россия всюду в медиа говорит, что у них нет проблем со всеми санкциями, это неправда", - подчеркнул Зеленский.

При этом он добавил, что санкции против России странами Запада вводятся медленнее, чем ожидали в Украине.

Зеленский также отметил, что важно, чтобы в Евросоюзе была объединена позиция всех стран-членов при введении новых санкций.

"Да, мы видим послабления в последнем санкционном пакете. Мы хотим усиления. Но не все сразу. Главное, что страны нашли консенсус. Главное, что большая часть стран смогла найти консенсус с той меньшинством стран - меньшинством стран в Европе, которые не хотели применять санкционный пакет или не хотели иметь такой твердый пакет. Но понимание было найдено, и (седьмой) пакет был принят", - заявил президент.

Как ранее сообщал УНИАН, 3 мая к Конгрессу США обратилась Верховная рада Украины с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма.

С таким же призывом к мировому сообществу регулярно обращаются президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба.

21 июля спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выступила с требованием к госсекретарю США Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма, в обратном случае Конгресс сам примет такое решение.

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