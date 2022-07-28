Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от восьмого пакета санкций Европейского Союза против России.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Киеве.
"Мы ожидаем следующий пакет. Мы ожидаем более жесткие вещи. Мы несколько раз говорили о том, что если вы отключаете от системы SWIFT (российские банки - УНИАН), пожалуйста, отключайте абсолютно всю банковскую систему Российской Федерации. Мы считаем и желаем, чтобы вскоре рассматривались эти возможности", - заявил Зеленский.
"Также мы говорили о том, что если не применять санкційну политику к газоснабжению, и торговля энергетикой с Россией приведет к повышению цен, то Россия будет выкручивать руки, как бы кто не хотел, или какие бы ни были договоренности, мы с вами видим роста этих цен", - отметил президент.
"Мы не можем сказать сегодня, что мы завтра хотим ввести окончательный пакет санкций. Но мы можем обращаться и видеть поддержку со стороны европейских держав, что санкционная политика продолжается", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства добавил, что отдельно разрабатывается список людей из окружения президента Российской Федерации Владимира Путина список российских преступников и отдельно готовится список их бизнесов и недвижимости, банковских счетов, а также разнообразных интересов в отдельных государствах мира.
"Все это разрабатывается отдельно нашей аналитической международной группой Макфол-Ермак. Мы это передаем в ЕС, нашим партнерам, всем странам по линии МИД. Мы постоянно над этим работаем. Там предлагается много различных санкций, и также там анализ тех санкций, которые действуют или не действуют, а также там есть детали того, как Россия, через кого конкретно хочет обходить или обходит те или иные санкции", - заявил президент.
Глава государства заверил, что санкционное давление очень помогает. "И даже если Россия всюду в медиа говорит, что у них нет проблем со всеми санкциями, это неправда", - подчеркнул Зеленский.
При этом он добавил, что санкции против России странами Запада вводятся медленнее, чем ожидали в Украине.
Зеленский также отметил, что важно, чтобы в Евросоюзе была объединена позиция всех стран-членов при введении новых санкций.
"Да, мы видим послабления в последнем санкционном пакете. Мы хотим усиления. Но не все сразу. Главное, что страны нашли консенсус. Главное, что большая часть стран смогла найти консенсус с той меньшинством стран - меньшинством стран в Европе, которые не хотели применять санкционный пакет или не хотели иметь такой твердый пакет. Но понимание было найдено, и (седьмой) пакет был принят", - заявил президент.
Как ранее сообщал УНИАН, 3 мая к Конгрессу США обратилась Верховная рада Украины с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма.
С таким же призывом к мировому сообществу регулярно обращаются президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба.
21 июля спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выступила с требованием к госсекретарю США Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма, в обратном случае Конгресс сам примет такое решение.