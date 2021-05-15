Вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала об основных ожиданиях украинской власти от июньского саммита НАТО.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что вопрос Украины будет находиться на повестке дня саммита Организации Североатлантического договора (НАТО), который состоится 14 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стефанишина сказала во время онлайн-дискуссии Киевского форума по случаю Дня Европы в Украине.

Вице-премьер отметила, что украинские дипломаты еще с прошлого года проводили работу по формированию консенсуса среди стран-членов Альянса относительно принятия будущих решений.

"Мы находимся в процессе уже более 8 месяцев. И, несомненно, для нас, в правительстве, вопрос физического присутствия президента (на саммите НАТО) не является главным в повестке дня", - сказала Стефанишина.

Она отметила, что мероприятие было запланировано на более ранний период в связи с избранием нового президента США Джо Байдена, который заявил о возвращении Соединенных Штатов на глобальную арену.

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"Следовательно, это будет очень внутренняя встреча, но уже подтверждено многими союзниками, что Украина будет находиться в повестке дня", - подчеркнула Стефанишина.

При этом она подчеркнула, что Украина настаивает на выполнении странами Альянса обещания, предоставленного в 2008 году на саммите в Бухаресте, о получении членства в НАТО.

Как отметила вице-премьер, Украина ожидает, что на июньском саммите вопрос о членстве снова будет подтвержден, и в декларации по итогам саммита будет заложена основа в направлении подготовки предоставления нашему государству Плана действий по членству.

"Эти сообщения будут обсуждены, подтверждены. Мы работаем над форматами, где Украина сможет физически участвовать в этих дискуссиях. На следующей неделе я буду в Брюсселе для встречи с послами, руководством Альянса с целью нахождения этой формулы", - заявила вице-премьер .

Как отметила Стефанишина, Украине важно получить ответ, когда будет предоставлен ПДЧ.

"Мы считаем, что находимся в центре очень исторического окна возможностей, открытого для Украины", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что решение о ПДЧ и членстве для Украины является очень важным.

"Предоставление ПДЧ для Украины на данном этапе является более важным для трансатлантического альянса, чтобы засвидетельствовать единство, и в конце концов показать, что существует «план Маршалла» для демократического развития", - заявила она.

"Мы ожидаем, что трансатлантический Альянс продемонстрирует свое единство и настроенность отвечать на угрозы, а не прятаться от них", - подчеркнула Стефанишина.

Перспективы Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает, что на саммите НАТО начнется обсуждение перспективы получения Украиной Плана действий по членству в Альянсе.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба высказал мнение, что страны Альянса на саммите 14 июня не примут решение о предоставлении Украине ПДЧ.

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Автор: Виталий Саенко