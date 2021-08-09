По словам дипломата, Украине необходимо провести реформы.

Вопрос о возможности присоединения Украины к НАТО уже "в принципе" решен.

Такое заявление сделала посол Великобритании Мелинда Симмонс в интервью ВВС Украина.

"Ясно, что государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к НАТО. Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться, уже решено в принципе, – отметила она. – Вопрос в том, что для этого нужно. И вот разговоры об этом с украинской стороной происходят регулярно, а сдвигов нет".

По словам Симмонс, с вовлеченностью Украины и ее участием в операциях НАТО прогресс очевиден. При этом, как отметила посол, много работы остается относительно институциональных реформ, которых требует членство:

Читайте такжеКурс на ЕС и противодействие агрессии России: в Украине впервые утвердили стратегию внешней политики"Одна из них – институциональная реформа в сфере обороны. Я последовательно и везде подчеркиваю: воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу. И здесь должен быть какой-то прогресс".

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Автор: Катерина Шварц