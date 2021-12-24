Авторы обращения убеждены, что такая деятельность особенно опасна в условиях концентрации российских войск вблизи границ Украины.

Расследовать сделки с государством-агрессором и прекратить любую активность коллаборантов. С таким письмом депутаты Волынского областного совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому и руководителям правоохранительных ведомств Украины.

"Мы, депутаты Волынского областного совета, осознавая все угрозы от вторжения РФ на территорию Украины, требуем усилить борьбу с коллаборантами и предателями государственных интересов, которые с 2014 года вели торговлю с оккупантами и террористами, а сегодня пытаются дестабилизировать ситуацию внутри страны путем разного рода провокаций", – отмечено в тексте обращения.

Читайте такжеЗеленского вызвали в суд по иску ПорошенкоРечь идет о людях, которые провоцируют дестабилизацию социально-политической ситуации в Украине, распространяют дезинформацию, запугивая украинцев, используют принадлежащие им медиа для создания линий раскола в нашем обществе, а также защищают старые и проектируют новые схемы, которые могут облегчить агрессору экономическое давление на Украину.

Авторы обращения убеждены, что такая деятельность особенно опасна в условиях концентрации российских войск вблизи границ Украины. Агрессор сосредоточил у государственных границ военную технику, более 100 тысяч солдат и тяжелое вооружение.

"В таких условиях государство должно дать отпор всем, кто работает вопреки его интересам", - отмечают в своем обращении представители Волынского областного совета.

Депутаты требуют от всех центральных органов власти и правоохранительных органов по всей строгости закона наказать предателей государственных интересов.

США, страны ЕС и международные эксперты бьют тревогу из-за подготовки РФ военного вторжения в Украину. И Украина должна дать остановить деятельность коллаборантов внутри государства, а также дать правовую оценку их подрывной деятельности.

"Пока существует угроза военной агрессии, в тылу не может быть российских коллаборантов", – резюмируют авторы обращения.

Напомним, 20 декабря экс-президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Причина – незаконная покупка угля в ОРДЛО в начале оккупационных действий.