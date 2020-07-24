Сенат США поддержал оборонный бюджет с $250 миллионами военной помощи Украине

Из этой суммы 125 млн предполагается выделить на летальное вооружение.

Сенат Соединенных Штатов Америки (Верхняя палата Конгресса), в котором большинство составляют представители Республиканской партии, поддержал оборонный бюджет на 2021 фискальный год, который предусматривает выделение Украине 250 миллионов долларов помощи в области безопасности.

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Как свидетельствуют результаты голосования на сайте Сената, законопроект S. 4049 поддержали 86 сенаторов, еще 14 выступили против.

В частности, в целом на 2021 фискальный год, который в США должен начаться 1 октября этого года, предполагается выделить на национальную оборону 740,5 миллиарда долларов.

Как говорится в кратком изложении относительно положений законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону США на 2021 фискальный год, обнародованном на сайте главы комитета Сената по вооруженным силам Джима Ингофа, этот законодательный акт предусматривает принятие долгосрочного плана помощи для Украины и предоставления ей 250 миллионов долларов помощи в области безопасности.

В положениях принятого Сенатом закона речь идет о внесении изменений в оборонный бюджет предыдущих лет, в соответствии с которыми из указанных 250 млн долларов в летальное вооружение Украины выделяется 125 млн долларов.

В графе о статусе принятого Сенатом закона указывается, что его еще должна рассмотреть Палата представителей (нижняя палата Конгресса) и затем подписать президент США.

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