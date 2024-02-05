Главком поздравил главу Генштаба с днем рождения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил с днем рождения главу Генштаба генерал-лейтенанта Сергея Шаптала.

Короткое поздравление появилось у Facebook Залужного. Он назвал Шапталу "человеком, для которого Украина действительно превыше всего".

"Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны вы были рядом со мной, человек, для которого Украина действительно превыше всего. С Днем рождения друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили", - отметил главком, опубликовав фото с Шапталой.

Отношения между генералами и Зеленским - что известно

Недавно ряд СМИ сообщил, что президент Зеленский пытался отстранить Залужного от должности, однако против выступили Буданов и Сырский. Военный аналитик Центра Европейского Совета по международным отношениям Густав Грессель считает, что новым главнокомандующим Зеленский хотел назначить как раз Александра Сырского, поскольку "он более лоялен президенту".

При этом, мировые СМИ указали, что в вероятном расколе между президентом Зеленским и Залужным самым серьезным разногласием стала просьба генерала мобилизовать больше солдат.

Вас также могут заинтересовать новости: