Украинцы чествуют погибших в войне против российских оккупантов.

Владимир Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания для памяти всех украинцев, погибших в нашей отечественной войне.

Теперь ежедневно в 9.00 будут вспоминать украинцев, которые отдали свою жизнь за свободную Украину в борьбе с российскими захватчиками.

Об этом он сказал в видеообращении 16 марта.

"Каждое утро в 9 часов на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь, всех воевавших, всех военных и всех гражданских, взрослых и детей. Всех, кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну. Вечная память каждому, кто погиб за Украину", – сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что на переговорах украинской делегации с представителями РФ звучат более реалистичные позиции, но для того, чтобы решения были в пользу Украины, нужно еще время.

В свою очередь член делегации Украины в переговорах с Россией, советник главы ОП Михаил Подоляк уточнил, что Украина требует особый вариант нейтралитета с юридически выверенными и не протокольными гарантиями безопасности.