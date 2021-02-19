Кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" планирует уделять внимание, в частности, вопросам "ветеранского спорта".

Кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" на промежуточных выборах в 87-м одномандатном избирательном округе, спортсмен Василий Вирастюк подал документы в Центральную избирательную комиссию.

Как передает корреспондент УНИАН, после передачи документов он отметил, что теперь у него оптимистичный и боевой настрой.

"На 87-м округе 117 населенных пунктов. Планируем объехать каждый, пообщаться с жителями, понять проблематику региона... И далее - ждать дня выборов", - сказал Вирастюк.

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Он также отметил, что планирует уделять внимание, в частности, вопросам "ветеранского спорта". "А именно - реабилитации через физическую культуру и спорт. Потому что именно эта сфера является лучшей в адаптации ветеранов к социуму, к повседневной жизни", - пояснил Вирастюк.

Промежуточные выборы в 87-м округе: что известно

17 ноября 2020 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андреевича. Он входил во фракцию "Слуга народа", избирался в парламент в избирательном округе №87 Ивано-Франковской области.

На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, Андреевич был избран на должность Надвирнянского городского головы Ивано-Франковской области.

11 февраля съезд партии "СН" выдвинул Вирастюка кандидатом в народные депутаты в округе №87.

Выборы в округе состоятся 28 марта. В этом округе от партии "Европейская солидарность" будет баллотироваться волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая), которую обвиняли в угрозах в адрес президента Зеленского. Также в 87-м округе от партии "За будущее" будет баллотироваться Александр Шевченко, от партии "Свобода" - экс-заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский.

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Автор: Татьяна Поляковская