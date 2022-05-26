Кондратюк поблагодарила Сабора Хорватии за безоговорочную поддержку европейского выбора Украины.

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк в рамках рабочего визита в Хорватии выступила с обращением к депутатам парламента - Хорватского Сабора.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

От имени Верховной Рады Кондратюк поблагодарила Сабор Хорватии за безоговорочную поддержку европейского выбора Украины и ту работу, которую проводит руководство и депутаты хорватского парламента о предоставлении нашей стране статуса государства-кандидата на членство в ЕС.

"Сердечно приветствую Хорватию, хочу отдельно поблагодарить и отметить героизм всех ваших граждан. Всех мужчин и женщин, которые с оружием в руках и своим неутомимым трудом боролись и отстаивали Государственность и Независимость Хорватии! Это не дар! Свое самостоятельное государство не дается легко и мы также в этом убедились. Это сочетание большого труда и воинской доблести в борьбе за родной край. От имени Народа Украины, от имени Верховной Рады и Президента Владимира Зеленского, я хочу поблагодарить Хорватию за последовательную поддержку Украины с начала масштабного российского вторжения. За военную и гуманитарную помощь и принципиальную поддержку всех санкций ЕС против страны-агрессора - РФ", - сказала она.

Примечательно, что Елена Кондратюк обратилась к Сабору на украинском языке.

"Было большой честью для меня выступить в Саборе Хорватии на родном украинском языке, таком близком к хорватскому. Украинском, который сегодня хотят уничтожить вместе с моим украинским народом", - подчеркнула заместитель председателя ВРУ.

Ранее заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк провела рабочую встречу со спикером Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце.