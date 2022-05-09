Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк провела рабочую встречу со спикером Саейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце.

Встреча прошла в Парламенте Латвии в Риге, в рамках официального визита Заместителя Председателя Верховной Рады.

Елена Кондратюк отметила огромную поддержку украинского народа со стороны Латвии и лично госпожи спикера Инары Мурниеце, которую Украина испытывает с начала масштабного вторжения.

"Как проявление политической решимости и личной смелости мы воспринимаем то, что вместе со спикерами парламентов Литвы и Эстонии, Вы были первыми среди европейских коллег и совершили визит солидарности в Киев уже 23 марта", - подчеркнула Кондратюк.

Она добавила, что это большая честь осуществить визит в дружественную Латвию в знаковый для Украины день, ведь благодаря решению Саейма, 9 мая в Латвии признан Днем памяти пострадавших и погибших в Украине.

"Поражена тем, сколько украинских флагов мы здесь увидели и улыбок, когда люди слышат украинский язык. От имени Верховной Рады Украины, Председателя Парламента Руслана Стефанчука и Президента Украины Владимира Зеленского, хочу выразить благодарность Парламенту Латвии за все политические решения, которые были приняты для поддержки Украины и осуждения российской агрессии", - сказала Елена Кондратюк.

Она добавила, что речь идет о признании Латвией геноцида украинского народа, принципиальном отказе от импорта российских энергоносителей, усиления санкций против РФ, расторжении торговых отношений с Россией, предоставление Украине ощутимой военной поддержки, в частности ПЗРК "Стингер", гуманитарной помощи, адвокатуры Украины в процессе предоставления статуса кандидата на членство в ЕС.

"Все эти политические решения, которые вы быстро приняли в парламенте, они являются проявлением большого акта смелости, ответственности и солидарности с Украиной. Ваше лидерство является примером для всего мира", - подчеркнула Елена Кондратюк.

Отдельно Заместитель Председателя Верховной Рады подчеркнула необходимость пересмотреть существующую систему международной безопасности, ведь Украина не ощутила той помощи от ООН, на которую рассчитывала, как государство основательница этой организации.

"Когда в мире в эти дни чествуют жертвы Второй мировой войны и отмечают победу над нацизмом, сегодня на фоне российской агрессии лозунг "никогда снова" приобретает новое значение. Украина сегодня защищает не только себя, но и всю Европу и демократический мир. Уверена, мы вместе с вами, нашими друзьями и союзниками победим рашизм так же, как в свое время нацизм", - отметила Елена Кондратюк.

В свою очередь спикер Саейма Латвии Инара Мурниеце подчеркнула, что Латвия будет и в дальнейшем делать все от себя возможное для поддержки Украины, как военной, так и по помощи вынужденным переселенцам из Украины в Латвии и адвокации членства Украины в ЕС.

"Латвия уже предоставила военной поддержки Украине в размере 30% от нашего военного бюджета. Я восхищаюсь мужеством и стойкостью защитников Украины и жителей ваших городов. После зверств в Буче, Европа и мир не могут сказать, что ничего не знали. Должны совместно победить Россию, полностью уничтожить военные силы РФ, ослабить ее экономически и исключить из всех международных организаций", - подчеркнула Мурниеце.

В то же время Елена Кондратюк поблагодарила за поддержку со стороны Латвии по общему делу привлечения к ответственности виновных в ужасных военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных российскими захватчиками в пригородах Киева — Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене — а также в Мариуполе и других населенных пунктах Украины.

Заместитель председателя Верховной Рады также предложила Латвии принять участие в восстановлении г. Буча, на Киевщине.

"Вы рассказывали, что Буча переводится с латышского как "дружеский поцелуй". Я надеюсь, что с вашей помощью и лидерством город Буча получит очень много дружеских поцелуев от Латвии, взяв шефство над восстановлением и возвращением к жизни", - обратилась к Інари Мурниеце Елена Кондратюк.