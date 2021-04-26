Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил парламенту в эту пятницу, 30 апреля, не работать в пленарном режиме.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов.
"Есть предложение к коллегам из всех фракций, чтобы пятницу сделать днем работы в комитетах и в округах. Потому что кто-то, возможно, уже будет работать с громадами, потому что вопросов накопилось очень много", - отметил Корниенко.
По его словам, это, в том числе, и вопрос реформы децентрализации.
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Также первый заместитель председателя фракции "СН" сообщил, что сегодня в парламенте будет зарегистрирован проект постановления о замене пленарного заседания в пятницу на работу в комитетах.
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