В парламенте зарегистрирован важный проект закона.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский проект Закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины в связи с ратификацией Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма (№7699).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Документом предлагается в Уголовном кодексе Украины установить, что прохождение обучения терроризму наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

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В то же время лицо освобождается от уголовной ответственности за это, если оно до сообщения ему о подозрении добровольно отказалось от дальнейшей преступной деятельности, сообщило правоохранителям об этом преступлении и способствовало предотвращению или пресечению террористической деятельности, связанной с совершенным им преступлением.

Под прохождением обучения терроризму подразумевается получение лицом инструкций, включительно с приобретением знаний или практических навыков, от другого лица относительно изготовления или использования взрывчатых веществ, огнестрельного или иного оружия, вредных или опасных веществ, или других специфических методов или средств с целью организации, подготовки или совершения террористических преступлений, их финансирование (ст. 258-258-6 УКУ).

Также Кодекс предлагается дополнить новой статьей об ответственности за выезд из Украины и въезд в Украину с террористической целью.

Согласно ей, выезд иностранца или лица без гражданства из Украины в другую страну (кроме страны гражданской принадлежности или страны прежнего постоянного проживания), выезд гражданина Украины из Украины в другую страну (кроме страны постоянного проживания) с целью организации, подготовки или совершения террористического преступления, а также въезд в Украину иностранца или лица без гражданства (кроме лиц, которые постоянно проживают в Украине) с той же целью наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без.

Если такие действия будут совершены повторно или по предварительному сговору группы лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения, то это будет караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без нее.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят изменить критерии бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время - в парламенте был зарегистрирован соответствующий законопроект (№7687).

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