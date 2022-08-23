Предлагается детализировать перечень тех лиц, которые могут получить отсрочку от призыва.

В Украине хотят изменить критерии бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

На сайте ВРУ зарегистрирован законопроект № 7687 о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирование военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

Предлагается детализировать перечень тех лиц, которые могут получить отсрочку от призыва:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доведены мобилизационные задания (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных заданий (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые осуществляют производство товаров, выполнение работ и оказание услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период, в случае, когда это необходимо для выполнения указанных мер;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

При этом указывается, что такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве. Однако согласно документу, лица, которые попадут в списки бронирование, могут быть призваны на военную службу "с их согласия".

В то же время лица с инвалидностью, а также другие могут быть призваны на военную службу с их согласия только по месту жительства.

Порядок и критерии бронирование военнообязанных за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и на военное время будут определяться КМУ.

Ранее сообщалось, что военнообязанные в Украине имеют законную возможность отказаться от получения повестки, однако это можно сделать лишь в нескольких случаях.

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