В Раде создали межфракционное объединение "За демократическую Беларусь"

Объявлено о создании еще трех межфракционных объединений.

В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение «За демократическую Беларусь».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на заседании парламента.

Он отметил, что руководителем этого объединения избран народный депутат Украины Алексей Гончаренко (фракция «Европейская солидарность»).

Также Стефанчук сообщил о создании МДО «Выпускники Франко», МДО «Украинское образование» и МДО «За Ривненщину».

Ранее УНИАН сообщал, что нардепы сегодня соберутся на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть отставку Смолия с должности главы НБУ.

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