Слова Святейшего Отца просят рассматривать как "голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей", а не как политическую позицию

Папа Римский Франциск говорит как пастор, который защищает каждую человеческую жизнь, а не как политик.

Такое заявление сделал Ватикан в ответ на критику в адрес понтифика из-за его заявлений о смерти дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина, пишет Vatican News.

Святой Престол выпустил коммюнике, в котором акцентирует, что понтифик всегда осуждал российскую агрессию.

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"Что касается крупномасштабной войны в Украине, инициированной Российской Федерацией, вмешательство Святейшего Отца Папы Франциска ясно и недвусмысленно осуждает ее как морально несправедливую, неприемлемую, варварскую, бессмысленную, отвратительную. и кощунственно", – говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что Папа говорит как пастор, который защищает каждую человеческую жизнь, а не как политик. Мол, именно через эту призму следует рассматривать его многочисленные выступления по поводу войны в Украине.

"В контексте войны в Украине, Святой Отец Франциск и его сотрудники неоднократно выступали по этому поводу. По большей части они направлены на то, чтобы призвать пастырей и верующих к молитве, а всех людей доброй воли к солидарности и усилиям по восстановлению мира. … Не раз, а также в последние дни возникали публичные дискуссии о политическом значении, которое следует придавать таким вмешательствам. В связи с этим повторяется, что слова Святейшего Отца по этому драматическому вопросу следует рассматривать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию", – отмечается в коммюнике.

Как сообщал УНИАН, Папа Франциск обратился с призывом, посвященным полугодию широкомасштабной войны в Украине, призвав предотвратить ядерную катастрофу и освободить пленных.

При этом, он сказал, что убита в Москве дочь российского пропагандиста Александра Дугина - Дарья Дугина стала жертвой войны.

"Думаю о великой жестокости, о многих невинных, которые платят за безумие, безумие, безумие всех сторон, потому что война – это безумие, и никто на войне не может сказать: "Нет, я не сумасшедший". Безумие войны... Имею в виду бедную девушку, которая взлетела в воздух в Москве от бомбы, заложенной под сиденьем автомобиля. За войну платят невинные, невинные! Задумаемся над этой действительностью и скажем друг другу: война – это безумие. А те, кто зарабатывает на войне и через торговлю оружием – это преступники, убивающие человечество", - заявил Франциск.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разочарован словами Папы Римского Франциска об убийстве дочери российского пропагандиста Александра Дугина - Дарьи Дугиной.

"Скажу откровенно, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", - подчеркнул Кулеба.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш раскритиковал заявление Папы Римского Франциска, который назвал "невинной жертвой войны" погибшую Дарью Дугину.

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