Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента соответствующий указ № 558/2020 глава государства подписал 10 декабря.
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Вручая служебное удостоверение в Офисе президента, Зеленский пожелал Резниченко успеха в работе и выразил надежду, что его опыт и глубокое знание региона будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Днепропетровщины.
Другим указом президент освободил от должности председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко согласно поданному им заявлению. Глава государства поблагодарил его за работу и выразил убеждение, что впереди еще много совместных проектов.
Валентин Резниченко: что о нем известно
- Резниченко родился в 1972 году в г. Днепре (ранее Днепропетровск).
- В 1994 году окончил Государственную металлургическую академию Украины по направлению автоматизация технологических процессов и производств, имеет специальность «инженер по автоматизации».
- В 2018 году - Днепропетровский региональный институт государственного управления НАГУ при президенте Украины, получил степень магистра по специальности «государственное управление». Кандидат юридических наук.
- Трудовую деятельность начал в 1991 году в должности техника отдела автоматизированных систем управления Укргипромез. Работал на руководящих должностях на различных предприятиях.
- В 2015 году был назначен председателем Запорожской областной государственной администрации, а с марта 2015-го до июля 2019 года возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию.
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