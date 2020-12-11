Другим указом президент освободил от должности председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко согласно поданному им заявлению.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента соответствующий указ № 558/2020 глава государства подписал 10 декабря.

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Вручая служебное удостоверение в Офисе президента, Зеленский пожелал Резниченко успеха в работе и выразил надежду, что его опыт и глубокое знание региона будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Днепропетровщины.

Другим указом президент освободил от должности председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко согласно поданному им заявлению. Глава государства поблагодарил его за работу и выразил убеждение, что впереди еще много совместных проектов.

Валентин Резниченко: что о нем известно

Резниченко родился в 1972 году в г. Днепре (ранее Днепропетровск).

В 1994 году окончил Государственную металлургическую академию Украины по направлению автоматизация технологических процессов и производств, имеет специальность «инженер по автоматизации».

В 2018 году - Днепропетровский региональный институт государственного управления НАГУ при президенте Украины, получил степень магистра по специальности «государственное управление». Кандидат юридических наук.

Трудовую деятельность начал в 1991 году в должности техника отдела автоматизированных систем управления Укргипромез. Работал на руководящих должностях на различных предприятиях.

В 2015 году был назначен председателем Запорожской областной государственной администрации, а с марта 2015-го до июля 2019 года возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию.

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Автор: Константин Гончаров