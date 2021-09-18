Россия оккупировала часть территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил обострение агрессии со стороны России, но отметил, что украинская армия постоянно отрабатывает такие варианты.

Об этом он заявил в эфире Свободы Савика Шустера.

Данилов напомнил, что в Украине начинаются военные учения.

"У нас начинаются свои собственные учения, у нас постоянно проходят учения с нашими партнерами стран-членов НАТО. Мы не чувствуем себя незащищенными на сегодняшний день в такой ситуации", – сказал он.

Читайте такжеГенассамблея ООН рассмотрит вопрос об оккупированных территориях Украины несмотря на попытки России это оспоритПо убеждению Данилова, Путину не удастся так легко отбиться.

"Может произойти обострение в любое время, если Путин примет такое решение. Но его здесь никто не ждет, никакой вольной прогулки, как он может себе нарисовать, здесь для него не будет", – ответил секретарь СНБО.

Также Данилов в очередной раз подчеркнул, что только от России, как страны-агрессора, зависит урегулирование ситуации на Донбассе.

"Российская Федерация является страной-агрессором, и это зависит только от нее. Как только она заберет свои войска, заберет своих военных, конфликт сразу же и закончится. Так как они называют его "конфликтом". На самом деле это вооруженная агрессия Российской Федерации", – уточнил Данилов.

Как сообщал УНИАН, в Вооруженных силах Украины готовятся к масштабным учениям "Объединенные усилия-2021" с участием 15 стран-членов НАТО и партнеров, которые состоятся в сентябре практически на всех полигонах ВСУ, а также в акватории Черного и Азовского морей. Ожидается, что "Объединенные усилия-2021" по масштабу превзойдут аналогичные прошлогодние учения.

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Автор: Яна Ставская