Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак назвал пять стратегических целей по реформированию и развитию армии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве.
По его словам, они предусмотрены проектом Стратегического оборонного бюллетеня и их выполнение необходимо для реформирования и развития ВСУ.
"Наши планы по дальнейшему развитию и реформированию ВСУ основываются на результате проведения оборонного обзора Стратегии национальной и военной безопасности Украины. Указанные меры реформирования учитывают лучшие практики и подходы государств-членов НАТО", - подчеркнул он.
Хомчак отметил, что главным направлением развития армии является введение объединенного руководства силами обороны и военного управления.
"До конца этого года мы ожидаем, что все органы военного управления приобретут полные оперативные возможности в новых организационных структурах", - сказал он.
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Всего пять стратегических целей ВСУ выглядят так
- введение объединенного руководства силами обороны и военного управления;
- профессиональный и мотивированный персонал сил обороны и военный резерв;
- обеспечение ВСУ современными образцами военной техники;
- развитая военная инфраструктура, объединенная логистика;
- достижение интегрированных оперативных возможностей сил обороны.
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