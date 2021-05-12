Среди стратегических целей ВСУ - введение объединенного руководства силами обороны и военного управления, а также обеспечение ВСУ современными образцами военной техники.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак назвал пять стратегических целей по реформированию и развитию армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве.

По его словам, они предусмотрены проектом Стратегического оборонного бюллетеня и их выполнение необходимо для реформирования и развития ВСУ.

"Наши планы по дальнейшему развитию и реформированию ВСУ основываются на результате проведения оборонного обзора Стратегии национальной и военной безопасности Украины. Указанные меры реформирования учитывают лучшие практики и подходы государств-членов НАТО", - подчеркнул он.

Хомчак отметил, что главным направлением развития армии является введение объединенного руководства силами обороны и военного управления.

"До конца этого года мы ожидаем, что все органы военного управления приобретут полные оперативные возможности в новых организационных структурах", - сказал он.

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Всего пять стратегических целей ВСУ выглядят так

введение объединенного руководства силами обороны и военного управления;

профессиональный и мотивированный персонал сил обороны и военный резерв;

обеспечение ВСУ современными образцами военной техники;

развитая военная инфраструктура, объединенная логистика;

достижение интегрированных оперативных возможностей сил обороны.

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Автор: Константин Гончаров