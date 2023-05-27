От названия "Грузия" в официальных документах уже отказались Литва, Израиль, Южная Корея, Япония.

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления об использовании в нашей стране исторического названия страны Грузия - Сакартвело.

Согласно информации на официальном сайте ВРУ, инициатива принадлежит ряду народных депутатов. Проект постановления зарегистрирован под номером 9329. От названия "Грузия" в официальных документах уже отказались Литва, Израиль, Южная Корея, Япония.

"С целью использования в Украине официального и исторического названия страны "Сакартвело", Верховная Рада Украины постановляет: ввести использование в Украине на официальном уровне, официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия "Сакартвело" вместо "Грузия". Соответственно, грузинский народ (грузин) называть - картвелами", - говорится в документе.

Видео дня

Депутаты-авторы проекта постановления обосновывают свою инициативу тем, что уже почти пятнадцать лет официальный Тбилиси убеждает своих международных партнеров отказаться от названия "Грузия", которое считается русифицированным, а само наименование – русским.

"Поэтому грузины просят использовать историческое название их страны - "Сакартвело". Стоит отметить, что название "Грузия" используют в мире около 20-ти стран, в том числе Украина. Большинство из этих стран, это - страны постсоветского пространства или те, которые подвергались значительному советскому влиянию. "Грузией" это государство именуют в России, "Грузия" – это имперское название, а тот же перевод "Georgia" – результат перевода с русского", - говорится в пояснительной записке к проекту.

"Сакартвело - "страна картвелов", от Картли – одного из основных регионов этого государства. Соответственно, грузинский народ (грузин) следует называть картвелами. Поэтому, "Сакартвело" считается настоящим историческим названием сСтраны "Грузия", которое она не могла удержать и распространять в мире, в частности из-за сильного советского (российского влияния), где русифицировали даже названия стран", - информируют нардепы.

Обращается внимание, что от названия "Грузия" в официальных документах уже отказались Литва, Израиль, Южная Корея, Япония. Большинство из них стали использовать латинское название Георгия (Georgia), но стоит отметить, что единственная из данного перечня стран – Литовская Республика, член Европейского Союза и НАТО, с 2021 года как раз использует название "Сакартвело".

Грузия или Сакартвело

4 мая 2018 года Государственная комиссия по литовскому языку (ГКЛМ) утвердила альтернативный вариант названия Грузии - Сакартвело.

В январе 2021 года Литва официально утвердила новое название Грузии, которое теперь будет использоваться в официальных документах - Сакартвело. Именно так называют свою страну сами грузины.

В мире страну чаще всего называют либо русским словом "Грузия", либо латинским "Georgia" (Джорджия или Георгия). И если у грузин нет особых претензий к латинской вариации, которая закрепилась в большинстве иностранных языков, то к русскому, распространенному прежде всего в Восточной Европе и нескольких странах Азии, их достаточно.

Название "Грузия" в стране связывают со многими годами отсутствия независимости в составе Российской империи и СССР. Именно поэтому грузинские власти уже долгое время призывают другие страны отказаться от использования этого названия.

Вас также могут заинтересовать новости: