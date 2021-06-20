Украине уже передали 275 млн, которые выделил Конгресс.

США предоставили Украине $275 млн помощи и пообещали дополнительно $100 млн, если Россия продолжит наращивать войска вдоль границы с Украиной.

Но, как заявил советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, "угроза утихла", поэтому США заморозили выделение этих $100 млн. Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте такжеМинобороны о якобы задержке США помощи Украине: провокация России"США предоставили Украине помощь в размере 275 млн долларов и пообещали выделить еще 100 млн долларов, если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу, наращивая войска вдоль границы с Украиной. Учитывая, что угроза ослабла, США заморозили эти дополнительные 100 млн долларов", - объяснил он.

"Мысль о том, что мы отказываемся от какой-либо помощи в сфере безопасности со стороны Украины, просто нонсенс", – добавил советник Байдена по нацбезопасности.

Салливан заверил, что если Россия предпримет агрессивные действия вновь, то США готовы помочь.

Американская военная помощь Украине: что известно

18 июня издание Politico со ссылками на четыре информированных источника заявило о временной остановке США очередного пакета военной помощи Украине, куда входит летальное оружие.

В то же время у Байдена слухи опровергли.

21 апреля Комитет по иностранным делам Сената США поддержал законопроект о партнерстве с Украиной по безопасности. Им предусмотрено увеличение объемов военной помощи Украине до 300 млн долл., включая летальное оружие.

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Автор: Ольга Робейко