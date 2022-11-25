Президент Украины Владимир Зеленский призвал не тратить время на рассмотрение вариантов завершения войны, которые не предусматривают деоккупации Крыма.
Как заявил глава государства в интервью Financial Times, он также готов рассмотреть варианты невоенного возвращения Крыма.
"Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто готов предложить нам путь к деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за... Если решение (не предусматривает)деоккупацию и (Крым) является частью Российской Федерации, никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени", – подчеркнул президент.
Издание отмечает, что некоторые западные страны обеспокоены тем, что любая попытка Украины деоккупировать Крым может привести к опасной эскалации со стороны России. На Западе опасаются, что это, возможно, приведет даже к применению Москвой ядерного оружия.
Зеленский отметил, что судьба Крыма поднимается на международную повестку дня. Он также напомнил, что российские удары по украинским объектам гражданской инфраструктуры свидетельствуют о том, что в Кремле не намерены вести переговоры о завершении войны.
Война России против Украины: что происходит в Крыму
В оккупированном Крыму наблюдается активное передвижение колонн российской военной техники со стороны оккупированной Херсонской области в направлении Крымского моста.
Кроме того, в ГУР МО отметили, что российские оккупанты пока не организуют эвакуацию из северной части временно захваченного Крыма. Однако они активно выстраивают оборону — как на левом берегу Днепра, так и в Джанкойском районе.
В то же время, по данным Генштаба ВСУ, на полуострове начали вручать под подпись повестки о мобилизации.