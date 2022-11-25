В то же время Зеленский не против рассмотреть невоенный вариант возвращения полуострова.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не тратить время на рассмотрение вариантов завершения войны, которые не предусматривают деоккупации Крыма.

Как заявил глава государства в интервью Financial Times, он также готов рассмотреть варианты невоенного возвращения Крыма.

"Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто готов предложить нам путь к деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за... Если решение (не предусматривает)деоккупацию и (Крым) является частью Российской Федерации, никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени", – подчеркнул президент.

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Издание отмечает, что некоторые западные страны обеспокоены тем, что любая попытка Украины деоккупировать Крым может привести к опасной эскалации со стороны России. На Западе опасаются, что это, возможно, приведет даже к применению Москвой ядерного оружия.

Зеленский отметил, что судьба Крыма поднимается на международную повестку дня. Он также напомнил, что российские удары по украинским объектам гражданской инфраструктуры свидетельствуют о том, что в Кремле не намерены вести переговоры о завершении войны.

Война России против Украины: что происходит в Крыму

В оккупированном Крыму наблюдается активное передвижение колонн российской военной техники со стороны оккупированной Херсонской области в направлении Крымского моста.

Кроме того, в ГУР МО отметили, что российские оккупанты пока не организуют эвакуацию из северной части временно захваченного Крыма. Однако они активно выстраивают оборону — как на левом берегу Днепра, так и в Джанкойском районе.

В то же время, по данным Генштаба ВСУ, на полуострове начали вручать под подпись повестки о мобилизации.

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