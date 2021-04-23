Депутаты от "Слуги Народа" решили, как наказать Тищенко и Шевченко / фото УНИАН

В партии "Слуга народа" решили, как нужно наказать двух депутатов Евгения Шевченко и Николая Тищенко.

Соответствующее решение приняли на онлайн-заседании фракции, сообщает сайт политсилы.

Депутаты решили, что за вечеринку во время карантина депутат Николай Тищенко должен заплатить "максимальный штраф, предусмотренный законодательством".

Также депутаты фракции запланировали провести голосование из-за сбора подписей по поводу возможного исключения из фракции Евгения Шевченко, который ранее съездил с визитом к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

В политической силе сообщили, что ни "Слуга народа", ни Министерство иностранных дел и Офис Президента Украины не уполномочивали Шевченко на проведение каких-либо переговоров с властями Беларуси.

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Вечеринка Тищенко: суть скандала

  • Нардеп от правящей "Слуги народа" Николай Тищенко снова отметился нарушением карантина. Депутат решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей жены Аллы Барановской.
  • По предварительной информации, она прошла в ресторане отеля Fairmont. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов и отелей в любое время суток, кроме утреннего.
  • Один из помощников нардепа заявил, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у "слуги народа". Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле гостиницы, где, предположительно, состоялась вечеринка.
  • По факту нарушения карантина полиция начала уголовное производство.
  • Сам Тищенко заявил, что карантин не нарушал.

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Встреча нардепа Шевченко с Лукашенко

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Автор: Олег Давыгора