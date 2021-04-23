В партии "Слуга народа" решили, как нужно наказать двух депутатов Евгения Шевченко и Николая Тищенко.
Соответствующее решение приняли на онлайн-заседании фракции, сообщает сайт политсилы.
Депутаты решили, что за вечеринку во время карантина депутат Николай Тищенко должен заплатить "максимальный штраф, предусмотренный законодательством".
Также депутаты фракции запланировали провести голосование из-за сбора подписей по поводу возможного исключения из фракции Евгения Шевченко, который ранее съездил с визитом к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.
В политической силе сообщили, что ни "Слуга народа", ни Министерство иностранных дел и Офис Президента Украины не уполномочивали Шевченко на проведение каких-либо переговоров с властями Беларуси.
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Вечеринка Тищенко: суть скандала
- Нардеп от правящей "Слуги народа" Николай Тищенко снова отметился нарушением карантина. Депутат решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей жены Аллы Барановской.
- По предварительной информации, она прошла в ресторане отеля Fairmont. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов и отелей в любое время суток, кроме утреннего.
- Один из помощников нардепа заявил, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у "слуги народа". Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле гостиницы, где, предположительно, состоялась вечеринка.
- По факту нарушения карантина полиция начала уголовное производство.
- Сам Тищенко заявил, что карантин не нарушал.
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Встреча нардепа Шевченко с Лукашенко
- Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко в Беларуси.
- При этом Украина не признает легитимность пребывания Лукашенко на посту президента РБ, с учетом хода избирательной кампании в Беларуси и жестокого подавления протестов против результатов президентских выборов 2020 года.
- После президентских выборов режим Лукашенко неоднократно делал недружественные заявления в адрес Украины, обвиняя ее во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.
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