"Слуги народа" обсудили поведение Тищенко и Шевченко на фракции.

В партии "Слуга народа" решили, как нужно наказать двух депутатов Евгения Шевченко и Николая Тищенко.

Соответствующее решение приняли на онлайн-заседании фракции, сообщает сайт политсилы.

Депутаты решили, что за вечеринку во время карантина депутат Николай Тищенко должен заплатить "максимальный штраф, предусмотренный законодательством".

Также депутаты фракции запланировали провести голосование из-за сбора подписей по поводу возможного исключения из фракции Евгения Шевченко, который ранее съездил с визитом к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

В политической силе сообщили, что ни "Слуга народа", ни Министерство иностранных дел и Офис Президента Украины не уполномочивали Шевченко на проведение каких-либо переговоров с властями Беларуси.

Вечеринка Тищенко: суть скандала

Нардеп от правящей "Слуги народа" Николай Тищенко снова отметился нарушением карантина. Депутат решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей жены Аллы Барановской.

По предварительной информации, она прошла в ресторане отеля Fairmont. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов и отелей в любое время суток, кроме утреннего.

Один из помощников нардепа заявил, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у "слуги народа". Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле гостиницы, где, предположительно, состоялась вечеринка.

По факту нарушения карантина полиция начала уголовное производство.

Сам Тищенко заявил, что карантин не нарушал.

Встреча нардепа Шевченко с Лукашенко

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко в Беларуси.

При этом Украина не признает легитимность пребывания Лукашенко на посту президента РБ, с учетом хода избирательной кампании в Беларуси и жестокого подавления протестов против результатов президентских выборов 2020 года.

После президентских выборов режим Лукашенко неоднократно делал недружественные заявления в адрес Украины, обвиняя ее во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

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Автор: Олег Давыгора