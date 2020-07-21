В "Слуге народа" пока не знают, как бороться с Кличко – Дубинский

Александр Дубинский отметил, что не видит эффективной работы правоохранительной машины по принуждению местных элит уважать центральную власть.

Выборы, которые состоятся 25 октября, куда важнее, чем выборы в парламент или президентские. И проиграть власть на местах, означает проиграть по всей стране.

Такое мнение в эфире «112 канала» озвучил народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

«Ведь именно местные власти будут распоряжаться бюджетами, формировать настроение людей и, по сути, давать им посыл, за кого голосовать на будущих парламентских выборах – будь они досрочные или нет», - считает Дубинский.

Он отметил, что не видит эффективной работы правоохранительной машины по принуждению местных элит уважать центральную власть.

«Думаю, что правоохранительные органы как участвовали в коррупционных схемах, так и участвуют, получая свою долю. При отсутствии нормальных кадровых решений, жёсткой реакции на ошибки и просчеты, мы продолжим стремительное падение рейтингов. Приведу пример по Киеву. Я был на приеме у главы СБУ, был в Генеральной прокуратуре. Как потенциальный кандидат от мэра столицы, хотел узнать, как идёт расследование дел, о которых они прямо заявили, о коррупции в окружении Кличко. Никакого внятного ответа я не услышал. А когда нечистый на руку чиновник понимает, что ему ничего не будет за совершенные преступления, он с удвоенными усилиями продолжит заниматься незаконным промыслом», - заявил нардеп.

Он добавил, что власти должны принимать жёсткие управленческие решения, чтобы побороть эту систему.

Что касается недавних праймериз, то по мнению Александра Дубинского, они были фэйковыми, поскольку не включали в себя конкуренцию программ, позиций, видений кандидатов.

«Мы увидели четырёхминутные выступления и моментальный результат сразу после этого голосования. К тому же, странно, когда выбирают кандидата в мэры столицы представители Винницы, Шостки и Кривого Рога», - отметил нардеп.

Он выразил опасение, что до сих пор не начавшаяся избирательная кампания кандидата от «Слуги народа» может привести к неприятным последствиям.

«Я до сих пор не вижу никакой активности со стороны нашей политсилы. Если мы оппонируем Виталию Кличко, как политическая сила, то уже должны начать кампанию, которая должна показывать избирателю, кто есть наш оппонент на самом деле, в чем его слабые стороны и наши преимущества перед ним».

Дубинский также отметил, что поддержит официального кандидата от партии.

«В данной ситуации эта поддержка заключается во всём том же, чем я и занимался несколькими месяцами ранее. Я системно веду работу по раскрытию схем в окружении мэра, его личных коррупционных действий, показываю несовершенство этого города и доказываю, что Кличко не имеет ни морального, ни электорального права быть мэром Киева. Вместе с тем, я бы хотел видеть действия партии», - рассказал политик.

«До проведения праймериз это можно было списывать на отсутствие единого или реального кандидата, который мог бы победить Кличко на выборах. Сейчас праймериз состоялись и мы всё-таки ждём каких-то конкретных действий, планов, обсуждение стратегии. Киевские депутаты-мажоритарщики пытаются инициировать проведение заседания ячейки партии в Киеве, чтобы понимать, что будет происходить дальше. Пока это заседание не состоялось, надеюсь, что г-н Тищенко, как глава этой ячейки, заседание проведёт и мы наконец поймём, как мы будем бороться с Кличко. Пока для меня это тайна за семью печатями», - заявил Александр Дубинский.

По его мнению, своим бездействием «Слуга народа» дает сигнал местным элитам, что бороться не собирается.

«Я абсолютно не согласен с пораженческой риторикой, которая нам стала присуща в последнее время, мол, мы поборемся за второе место. Приходить с таким уровнем поддержки и такими возможностями, иметь почти год на отбор кандидатов и так бездарно его потратить – это надо уметь», - подытожил свое выступление нардеп.

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