Такой ответ может быть предоставлен в самых разнообразных формах.

В НАТО не исключают возможности коллективного ответа на кибератаку против одной из стран, являющейся членом Альянса.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает "Голос Америки".

"Такой ответ может быть предоставлен в самых разнообразных формах. Но мы четко дали понять в документах НАТО, что кибербезопасность - это вопрос Альянса, это вопрос, в котором НАТО готова коллективно, объединять усилия для повышения устойчивости, укрепления защиты и, если необходимо, использование соответствующих инструментов для ответа", - добавил Салливан.

Кроме того, Салливан отрицал, что США пытаются добиться смены руководства России, хотя и оказывают санкционное давление на нее.

"С нашей точки зрения, то, что происходит с российской политической системой, будет решаться внутри России", - заявил он.

"Что можем делать мы, так это прилагать усилия на трех основных направлениях. Это мы и делаем - помогаем украинцам заниматься самообороной, укрепляем НАТО и навязываем (Москве) расходы и последствия", - сказал советник американского лидера.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в США отреагировали на "ядерные" угрозы России. Вашингтон не собирается менять позицию стратегического сдерживания.

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