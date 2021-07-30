Сейчас УНИАН пытается получить комментарий от пресс-служб НАБУ и Министерства внутренних дел, однако на телефонные звонки там не отвечают.

В Службе безопасности Украины прокомментировали слухи о штурме здания сотрудниками Национального антикоррупционного бюро, которые хотят получить якобы задержанного СБУ экс-судью Николая Чауса, заявив, что ведомство работает в штатном режиме

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в ответ на просьбу прокомментировать сообщения некоторых СМИ про якобы штурм СБУ, а также о том, что во время преследования сотрудниками НАБУ автобусов СБУ с Чаусом якобы сбили мотоциклиста.

"СБУ работает в обычном режиме", — отметил он.

Сейчас УНИАН пытается получить комментарий от пресс-служб НАБУ и Министерства внутренних дел, однако на телефонные звонки там не отвечают.

Как сообщал УНИАН, сегодня ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел в Винницкой области после звонка одного из местных жителей.

Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса" у полиции и "вывезли в неизвестном направлении".

После этого в НАБУ сообщили, что правоохранители, которые задержали Чауса, на связь с детективами не выходили.

В НАБУ призвали передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям бюро.

Как сообщил УНИАН спикер СБУ Артем Дехтяренко, сейчас в ведомстве "готовят официальную позицию" по этому поводу.

Справка УНИАН. 9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдавии отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

Читайте такжеУкраина уверяет, что не причастна к похищению судьи Чауса в Молдове - МИД28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о своем похищении.

Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением.

Автор: Антонина Доломанжи