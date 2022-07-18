Она подчеркнула, что не планирует спорить с таким мнением и решением президента.

Ирина Венедиктова прокомментировала отстранение ее от должности генерального прокурора и заявила о готовности отчитаться в Верховной Раде.

Об этом она написала в Facebook.

"Я прошу комментаторов и иных заинтересованных лиц не распространять от моего имени любые "мои" утверждения, которые не имеют ко мне никакого отношения. Ответственно заявляю, что по состоянию на сейчас я не обсуждала этот вопрос ни с одним человеком. И сейчас я также воздерживаюсь от комментариев, по одной простой причине – несвоевременно", - отметила Венедиктова, комментируя сообщения некоторых СМИ о том, что она якобы не признает законность своего отстранения.

Венедиктова подчеркнула, что не может представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно, без выражения взаимного уважения и "не по-деловому". "Иными словами, как только завершится стадия "урегулирования" сложившейся ситуации в адекватном и понятном для всех сторон ключе, я дам исчерпывающий комментарий. Мне есть чем гордиться на занимаемой должности, я продемонстрировала хорошие результаты работы, мне удалось объединить юридическую, профессиональную, уголовно-процессуальную мировую элиту вокруг проблем Украины в интересах Украины", - добавила она.

Венедиктова подчеркнула, что если соответствующее постановление о ее увольнении будет зарегистрировано в стенах парламента, то она "ни на секунду не задумается и прибудет на отчет к народным избранникам".

"Я не могу и не собираюсь спорить с мнением или решением президента – президент в своем праве принимать решение, в том числе обсуждаемое сейчас. Процедура увольнения генпрокурора всем хорошо известна, другой нет, другая не предусмотрена законом", - уточнила она.

Отстранение Венедиктовой и Баканова

Как сообщал УНИАН, 17 июля президент своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а также отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора.

Впоследствии Зеленский объяснил свое решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают в пользу России, возникли вопросы к председателю СБУ и генпрокурору.

В то же время сегодня, 18 июля, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что об увольнении Венедиктовой и Баканова пока не идет речь.

По его словам, будут проведены служебные проверки, по результатам которых президент примет решение о внесении в парламент представления о предоставлении согласия на увольнение генпрокурора и председателя СБУ.

По мнению Смирнова, Венедиктову и Баканова отстранили, чтобы исключить их потенциальное влияние на уголовные производства, которые расследуются в отношении работников СБУ и прокуроров, которые подозреваются в сотрудничестве с Россией.

Позже нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский внес в ВР представление об увольнении Баканова. Его планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.