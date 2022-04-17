В Госдуме традиционно прибегли к манипуляциям.

Глава Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин неожиданно выдвинул президенту Украины Владимиру Зеленскому два условия.

Об этом сообщает пропагандистское "РИА Новости".

Требования касаются отказа Украины от Крыма и курса на вступление в НАТО, а также "отвод войск" от ОРДЛО.

Володин заявил, что эти требования Зеленский "должен выполнить немедленно", если он "думает о гражданах Украины".

"Первое. Отвести войска с территории "Донецкой и Луганской народных республик". Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблокового статуса Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны", - заявил Володин.

Глава Госдумы также заявил, что Зеленский "хочет выиграть время", когда говорит, что Украина до сих пор не отказалась от попыток прекратить войну путем переговоров. Володин отметил, что это время Украина использует, чтобы получить военную помощь от НАТО".

Как сообщал УНИАН, канцлер Австрии Нехаммер после переговоров с Путиным заявил, что тот находится в собственном маленьком мире и уверен в победе РФ.

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