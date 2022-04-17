Разговор с главой РФ был тяжелым, отметил австрийский канцлер.

Президент Российской Федерации Владимир Путин пребывает в собственном маленьком мире.

Глава РФ верит, что выиграет войну в Украине, рассказал в интервью американскому телеканалу NBC канцлер Австрии Карл Нехаммер, который лично встречался с Путиным.

По его совам, разговор с президентом России был трудным.

"Находясь в собственном маленьком мире, я думаю, Путин знает, что сейчас происходит в Украине. Он верит, что выиграет войну", - утверждал австрийский чиновник.

Напомним, Карл Нехаммер и Владимир Путин встретились в Москве в загородном доме, который является собственностью Кремля. Разговор длился полтора часа без помощников, переводчиков и представителей СМИ.

Основной темой разговора была война в Украине, которая началась 24 февраля рано утром.

Канцлер Австрии говорил, что разговор с Путиным был "очень жесткий и откровенный", а самое важное послание - война в Украине должна закончиться, поскольку в каждой войне проигрывают обе стороны. Собеседники не жали друг другу руки.

Вас также могут заинтересовать новости: