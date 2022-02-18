Россия готова обсуждать гарантии безопасности для всего региона, а не только для Украины, говорит глава МИД РФ.

В Министерстве иностранных дел России назвали "капризом" предложение президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, информирует ТАСС.

"Мы готовы обсуждать именно такие варианты: не безопасность Украины, просто потому, что Зеленскому такой каприз на ум пришел сегодня, хотя вчера он говорил лишь о вступлении в НАТО, а безопасность всех стран нашего региона, региона ОБСЕ, на прочной основе документов, подписанных на самом высоком уровне и излагающих неделимость безопасности во всей полноте этого основополагающего принципа", - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский выступил за предоставление гарантий безопасности для Украины.

"Мы подняли этот вопрос на уровень тех лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом. Которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансируемой, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что случится, должны нести ответственность – сильные мира сего", - сказал президент.

Он также выступил за принятие глобального документа по безопасности с гарантиями для Украины, подписать который, по словам Зеленского, должны Россия и США.

В Кремле уже отреагировали на предложение президента Зеленского. По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, при обсуждении вопросов общей безопасности нельзя игнорировать "безопасность отдельных стран".

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