Ранее Зеленский выступил за предоставление гарантий безопасности для Украины.

В Кремле отреагировали на предложение президента Владимира Зеленского о необходимости получения гарантий для безопасности Украины на уровне стран-членов НАТО.

По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, при обсуждении вопросов всеобщей безопасность нельзя игнорировать "безопасность отдельных стран". Слова Пескова передает "ТАСС".

"Здесь нужны детали. Понятно, что обсуждения гарантий безопасности касаются безопасности всех. Мы как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому, обсуждая общую безопасность, конечно же, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран", - сказал он.

Песков также добавил, что это якобы тот самый тезис, который отстаивает Россия.

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Ранее Зеленский рассказал, что встречает понимание у других лидеров относительно того, что именно такие гарантии Украина должна получить. "Мы подняли этот вопрос на уровень тех лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом. Которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансируемой, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что случится, должны нести ответственность – сильные мира сего", - сказал президент.

Он также выступил за принятие глобального документа по безопасности с гарантиями для Украины, подписать который, по словам Зеленского, должны Россия и США.