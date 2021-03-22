Российский министр Лавров также призвал "отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем".

В России задумались над отказом от использования доллара и международных платежных систем на фоне усиления санкций.

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Так, глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров предложил использовать альтернативные доллару мировые валюты для укрепления самостоятельности, говорится на сайте российского МИДа.

"Поэтому нам необходимо снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем", – сказал Лавров.

Кроме того, глава российского МИД назвал санкции капризами западных стран и добавил, что наказывать кого-либо на современной международной арене неправильно, а Россию – глупо.

"Наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России — это просто глупо", — уверен Лавров.

Санкции против России: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко