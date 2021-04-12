Чиновники обеспокоены тем, что Китай попытается «лишить доллар роли основной резервной валюты в мире».

Администрация президента США Джо Байдена активизировала усилия, чтобы понять вероятные последствия от внедрения цифрового юаня в Китае.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По информации агентства, некоторые чиновники обеспокоены тем, что Китай попытается «лишить доллар роли основной резервной валюты в мире».

Команду Байдена интересует, возможно ли использовать цифровой юань для обхода санкций. Также Вашингтон интересуется возможностью создания цифрового доллара. Пока США не намерены принимать каких-либо мер «для противодействия угрозам со стороны цифровой валюты Китая».

Цифровая валюта Китая: что известно

Народный банк Китая разрабатывает цифровую валюту, которая, как ожидается, будет работать аналогично трансакциям через существующие платежные приложения.

Валюта будет контролироваться властями.

КНР проводит закрытое тестирование цифрового юаня в нескольких городах с августа 2020 года.

В феврале 2021 года сообщалось, что власти раздадут горожанам около $1,5 млн в рамках эксперимента по использованию цифровой валюты.

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Автор: Елена Коваленко