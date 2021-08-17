Партия "Слуга народа" в новом парламенте имела бы почти вдвое меньше нардепов.

В Верховную Раду прошли бы пять партий, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Такие результаты опроса Центра "Социальный мониторинг" были обнародованы сегодня на брифинге.

По данным опроса, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 24,9% тех, кто определился и готов пойти на выборы, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 16,2%, за "Европейскую солидарность" – 15,2%, "Батькивщину" – 12,6%, за партию "Сила и честь" – 5,9%.

Председатель правления Центра "Социальный мониторинг" Ольга Балакирева отметила, что при таком раскладе в парламенте у партии "Слуга народа" было бы 144 нардепа (на сегодня во фракции "СН" 243 депутаты), в "ОПЗЖ" – 102 (44), "ЕС" – 92 (27), "Батькивщина" – 78 (25), "Сила и честь" – 34 (партия не представлена в парламенте).

По данным опроса, имеет шансы преодолеть 5% барьер партия "Украинская стратегия Гройсмана" – за нее проголосовали бы 4,7% опрошенных.

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За Радикальную партию Олега Ляшко и партии "Свобода" готовы голосовать по 2,8% респондентов, за партию "Гражданская позиция" – 2,4%, Партия Шария – 1,3%, "За будущее" и "Народный фронт" – по 1,1%, "Оппозиционный блок" и "Голос" – по 0,9%, "Национальный корпус" – 0,8%, "Объединение "Самопомощь" – 0,6%. 1,4% опрошенных проголосовали бы за другую партию, а 4,4% – испортили бы бюллетень.

Справка. Центр "Социальный мониторинг" провел опрос со 2 по 11 августа. 3 тыс. 012 респондентов были опрошены методом личного интервью по месту жительства респондента. Стандартное отклонение - 1,1-1,9%.

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Автор: Надя Пришляк