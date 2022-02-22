Американский дипломат заявляет, что заявления Путина об Украине и украинском народе являются возмутительными и оторваны от реальности.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин отмечает, что безумные заявления президента Российской Федерации Владимира Путина об Украине напоминают о худших авторитарных правителях в Европе.

Об этом говорится в заявлении Квин, которое имеется в распоряжении УНИАН.

"Соединенные Штаты осуждают наглую попытку России узурпировать суверенную территорию Украины, провозгласив признание частей Донбасса независимыми государствами. Как сказал вчера Государственный секретарь Блинкен, это действие является полным отказом России от ее обязательств по Минским соглашениям и прямо противоречит заявлениям России о ее преданности дипломатии", - заявила Квин.

"Мы все слышали вчера речь президента Путина. Его возмутительные заявления об Украине и украинском народе были оторваны от реальности, показывая безумное видение, которое напоминает не глобального лидера, а худших авторитарных правителей в Европе. Украину основал украинский народ, который гордится богатой и уникальной культурой, и с ней можно знакомиться в музее, что за нашей спиной, и она только росла и крепла с тех пор, как Украина сбросила ярмо советских репрессий", - подчеркнула Квин.

В связи с этим дипломат заявила, что "украинцы отражали многочисленные попытки президента Путина подорвать их прогресс как современной западной демократии". "Они выстояли раньше, выстоят и сейчас", - убеждена Квин.

При этом она заверила, что последнее нарушение международного права и норм, которое совершил Путин, столкнется с решительной реакцией Соединенных Штатов.

"Вчера президент Байден подписал исполнительный приказ, которым гражданам США запрещается заниматься любыми новыми инвестициями, торговлей и финансированием в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках - из них или в них. Мы продолжаем координацию с нашими союзниками и партнерами, чтобы принять дополнительные меры в ответ на эти непровоцированные и недопустимые действия России", - отметила Квин.

Дипломат отметила, что следует четко понимать, что наглые действия президента Путина угрожают не только Украине, но и всему международному порядку, который поддерживает глобальный мир и безопасность после Второй мировой войны.

"Международное сообщество поддерживает Украину и единогласно осуждает видения, действия и намерения Президента Путина", - заявила Квин.

Напомним, 21 февраля президент РФ Путин заявил, что "современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией". Он также озвучил ряд лживых заявлений и фейков об Украине, после чего заявил о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

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