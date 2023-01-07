В офисе Генпрокурора утверждают, что предоставлены французским коллегам все необходимые документы для экстрадиции Жеваго.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин считает, что французские правоохранители обеспечат участие экс-народного депутата Украины Константина Жеваго, подозреваемого в растрате средств банка "Финансы и кредит", в следующем судебном заседании.

В Офисе генерального прокурора прокомментировали решение французского суда о залоге в 1 млн евро для бывшего народного депутата Украины Константина Жеваго.

Отмечается, что 5 января французский суд принял решение о взятии задержанного 27 декабря 2022 года во Франции бывшего народного депутата Украины под судебный надзор. Суд определил залог в размере 1 млн евро и обязанности, которые будут возложены на лицо в случае его уплаты. Этот перечень обязательств включает, в частности, необходимость сдать паспорта, не покидать территорию метрополии, трижды в неделю являться в полицию.

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"Перечень обязательств, возложенных на подозреваемого, достаточно широк и дает основания полагать, что французские коллеги обеспечат участие этого лица в следующем заседании", — сказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин, комментируя решение суда.

Также отмечается, что Офис генерального прокурора предоставил французским коллегам все необходимые документы для экстрадиции бывшего народного депутата в Украину для привлечения к уголовной ответственности. При этом отмечается, что органы правопорядка двух стран продолжают тесное сотрудничество для успешного решения этого вопроса.

Дело Жеваго и его задержание во Франции

15 июля 2021 года в ГБР сообщили, что Интерпол объявил в международный розыск народного депутата Верховной Рады III–VIII созывов, бывшего владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

В бюро напомнили, что 27 сентября 2019 года экс-депутату было сообщено о подозрении, ведь он как бывший владелец банка организовал растрату 113 млн долларов данного финучреждения. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным.

Жеваго был задержан 27 декабря 2022 года в Куршевеле (Франция).

4 января 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал иск против Жеваго о возмещении убытков банка "Финансы и кредит" и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн. Иск будет рассматривать Хозяйственный суд Киева.