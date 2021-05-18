Начальники генеральных штабов Альянса подтвердили свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Начальники генеральных штабов стран - членов Организации Североатлантического договора (НАТО) призвали Украину продолжать реализацию реформы в оборонном секторе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Брюсселе заявил председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Стюарт Пич во время пресс-конференции.

В частности, Пич проинформировал о сегодняшнем заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов стран - членов Альянса, в котором также принял участие главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Россия продолжает демонстрировать устойчивую тенденцию дестабилизирующего поведения, включая з ее нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии", - заявил Пич.

По его словам, Военный комитет НАТО во время разговора с Хомчаком обсудил ситуацию в Украине и возле нее, а также реформу ВСУ и оборонного сектора.

"Начальники генеральных штабов Альянса подтвердили свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили будущее сотрудничество в Черном море и вокруг него", - сказал Пич.

"Военный комитет призвал Украину продолжать воплощать главные реформы, укреплять безопасность и развитие для всех украинцев", - подчеркнул председатель Военного комитета НАТО.

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Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

25 февраля генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

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Автор: Виталий Саенко