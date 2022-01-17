Экс-президента разыскивали, поскольку он скрывался от органов досудебного расследования, отметили в Министерства внутренних дел.

Бывший президент Украины, нардеп и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко находится в розыске.

Экс-президента объявили в розыск как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования, говорится на сайте Министерства внутренних дел.

В ведомстве отметили, что Порошенко "исчез" 24 декабря 2021 года.

В тот же день стало известно, что нардеп покинул территорию Украины.

Поскольку бывшему главе страны не смогли лично вручить уведомление о подозрении, документ отправили по месту регистрации, месту жительства и на работу.

Производство правоохранители расследуют по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) Уголовного кодекса.

Порошенко говорил, что вернется на Родину 17 января.

Позже стало известно, что в Киеве Печерский райсуд арестовал все имущество и активы нардепа.

Экс-президент вернулся в Украине 17 января и сразу отправился на заседание суда, в результате которого ему должны избрать меру пресечения. Судьи уже ушли в совещательную комнату.

Прокуратура просила суд избрать Порошенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца с возможностью выйти на свободу под залог в размере 1 млрд гривень.