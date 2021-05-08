Ранее в КГГА заявили, что торжественные мероприятия - под угрозой срыва из-за того, что техническое оборудование для монтажа сцены не пропускают на территорию музея.

В Министерстве культуры и информационной политики пояснили, что задержка с монтажом сцены ко Дню памяти и примирения на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне была связана с необходимостью соблюдения карантинных ограничений.

Об этом говорится в заявлении Министерства.

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В МКИП сообщили, что запрос на проведение мероприятий от КГГА получили 7 мая. Проверив, что проведение мероприятий разведено во времени, чтобы не допустить нарушения санэпидемтребований, разрешение было предоставлено.

«Сегодня, 8 мая, все техническое оборудование для монтажа сцены было пропущено на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Поэтапный запуск техники на территорию музея был связан с разграничением ее объемов. Чтобы не допустить нарушения карантинных ограничений. С 12 часов был начат монтаж сцены», - говорится в заявлении.

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В МКИП заверили, что торжественные мероприятия по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне состоятся в соответствии с планом и по согласованию министерства.

Ранее сегодня в КГГА заявили, что торжественные мероприятия ко Дню памяти и примирения под угрозой срыва из-за того, что техническое оборудование для монтажа сцены не пропускают на территорию музея.

Заместитель председателя КГГА Марина Хонда сообщила, что, по словам директора музея Ивана Ковальчука, такое указание поступило напрямую от министра культуры. При этом, по её словам, никаких документов, подтверждающих это решение, у руководства музея не было.

День памяти и примирения

Украина сегодня вместе со странами Европы отмечает День памяти и примирения.

Эта дата установлена указом президента Украины «О мероприятиях по празднованию в 2015 году 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны».

Символом памяти жертв войны в Украине стал красный мак, как и во многих странах Европы.

Как сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, сегодня в государстве по случаю Дня памяти и примирения запланировано 341 мероприятие с участием более 13 тысяч граждан. За порядком будут следить более 2 тысяч правоохранителей.

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Автор: Анна Нагорная