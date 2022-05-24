Спикер МИД Украины отметил, что предоставление статуса кандидата для Украины и стран Западных Балкан не противоречит друг другу.

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что несправедливо привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС к прогрессу интеграции Западных Балкан.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко, которым располагает УНИАН.

"Несправедливо привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС к прогрессу в интеграции Западных Балкан. Мы полностью поддерживаем европейскую интеграцию стран Западных Балкан, но каждая страна заслуживает индивидуального подхода, основанного на ее собственных достоинствах", - подчеркнул Николенко.

Спикер отметил, что предоставление статуса кандидата для Украины и стран Западных Балкан не противоречит друг другу. "Наоборот, это должен быть комплементарный процесс. Интеграция Украины и Западных Балкан лишь сделает ЕС сильнее и более процветающим", - добавил дипломат.

"Украина защищает европейские ценности, мир и безопасность Европы ценой жизней своих граждан. Мы слышим много слов поддержки и восхищения мужеством украинцев, заверения в принадлежности к одной европейской семье. Наступил момент истины: ЕС должен продемонстрировать солидарность с Украиной не только на словах, но и на деле. В интересах Европы искать решения, а не отговорки", - подчеркнул Николенко.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает маловероятным, что Украина вскоре приобретет статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

По его словам, это также будет несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые ждут получения статуса кандидата на членство гораздо больше.

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