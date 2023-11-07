Кремлю все труднее и труднее становится скрывать двойников Путина, заявил Андрей Юсов.

В ГУР МОУ указали на признаки существования двойников президента России Владимира Путина.

Как сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов для "Радио NV", если пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что двойников нет, то это значит, что они на самом деле есть.

"Конечно, когда официальные роты Кремля начинают опровергать и кратно повторять о том, что на самом деле двойников Путина не существует, вывод напрашивается совершенно противоположный. Достоверная информация об использовании технологий двойников для российского диктатора была и получила подтверждение из многих источников, не только в Украине", - сказал Юсов.

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Он отметил, что Кремлю все труднее и труднее становится скрывать двойников Путина. Ситуация "подтачивает" диктатора изнутри, считает Юсов.

"То, что они все чаще вынуждены доказывать, что он на самом деле жив и что двойников нет, и он активен, бодр, полон сил, свидетельствует абсолютно о противоположных процессах — об угасании и делегитимизации образа российского диктатора. Независимо от того, в каком физическом состоянии он находится на самом деле", - добавил представитель ГУР.

Двойники Путина: что известно

Слухи о наличии двойников у российского президента ходят давно. Офицер КГБ, экс-разведчик РФ, публицист Сергей Жирнов рассказывал, что двойников Путина кормят ядом перед тем, как выпускать в люди.

О двойниках президента РФ говорил и руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

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