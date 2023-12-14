Шантаж Венгрии уже так надоел европейцам, что они готовы реформировать всю систему.

Лидеры Европейской партии зеленых, представленной в Европарламенте, призвали отказаться от принципа консенсуса при принятии внешнеполитических решений ЕС. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что сопрезиденты "европейских зеленых" Томас Вайц и Мелани Фогель осудили позицию венгерского премьера Виктора Орбана относительно Украины.

"Этот случай, когда один лидер может выступить троянским конем для Путина и заблокировать весь процесс помощи Украине, показывает уже в который раз, что принцип консенсуса между европейскими государствами-членами по вопросам внешней политики мешает ЕС принимать правильные решения", – говорится в заявлении.

Видео дня

Исходя из этого Европейская партия зеленых выступает за внедрение принципа квалифицированного большинства голосов при принятии внешнеполитических решений, чтобы отдельные государства-члены не могли накладывать вето.

"Это будет одно из предложений зеленого предвыборного манифеста, нашей политической платформы для следующих европейских выборов", – заявили в партии.

Венгрия блокирует помощь Украине

Как писал УНИАН, дружественная к России Венгрия не только отказывается участвовать в общеевропейских программах военной поддержки Украины, но также блокирует предоставление Киеву бюджетной финансовой помощи из совместных средств ЕС.

Сейчас Будапешт в частности угрожает заблокировать четырехлетнюю программу финансовой поддержки Украины стоимостью 50 миллиардов евро. Чтобы уговорить Венгрию, ЕС решил дать ей "взятку" в размере 10 миллиардов евро.

Вас также могут заинтересовать новости: