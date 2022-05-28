Коллега экс-президента имела разговор с председателем ВР относительно поврежденного кода.

Народный депутат Украины Ирина Геращенко (фракция "Европейская солидарность") подтвердила, что QR-код на распоряжении председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука о заграничной командировке Петра Порошенко действительно не считывается.

Об этом она написала в Facebook.

Сообщила о телефонном разговоре со Стефанчуком сегодня. "Он подчеркнул, что подписал 2 распоряжения о заграничных командировках Петра Порошенко. И что у него нет других распоряжений, с другими реквизитами или QR-кодами, потому что действуют эти",- рассказывает Геращенко.

При этом рассказала, что Стефанчук сообщил, что "вчера был очень насыщенный день, рано лег спать, поэтому мы не могли с ним связаться в 23 вечера".

"В то же время, документ, который выдал председатель ВР, действительно не считывается. Значит, он кем-то поврежден. Диверсанты в аппарате ВР? Или кто? Эта история очень плохо пахнет. И мы не исключаем, что на ПА НАТО не признают полномочий украинской делегации. Что может быть большим ударом для страны сейчас?", - пишет она.

Геращенко считает, что такие действия власти, чтобы не выпускать из страны "лидера оппозиции, который должен уже сегодня выступать на ПА НАТО в Вильнюсе", свидетельствует о движении Украины "не в сторону демократии".

Как сообщали СМИ, сопредседатель фракции "ЕС" Петр Порошенко вчера пытался пересечь границу, обосновывая это тем, что он есть в парламентской делегации на заседание ПА НАТО, который проходит в Вильнюсе. Сегодня пограничники объяснили отказ в его пересечении через границу с Польшей тем, что QR-код на распоряжении председателя ВР не срабатывает.

Прямо сейчас Петр Пороше нко второй раз за двое суток пытается пересечь государственную границу Украины с Польшей.

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