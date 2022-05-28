Порошенко снова пытается пересечь границу с Польшей / фото УП

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко второй раз за двое суток пытается пересечь государственную границу Украины с Польшей.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

После вчерашней неудачной попытки пересечения границы, Порошенко снова прибыл в пункт пропуска "Рава Русская". Экс-президент и его сопровождение прибыли тремя автомобилями.

"Объезжал очередь по встречке и нарвался на полицию", - рассказал источник.

Порошенко предъявил пограничникам свой паспорт.

Первая попытка Порошенко пересечь границу

Вчера, 27 мая, Порошенко в 21.50 пытался пересечь границу с Польшей через пункт пропуска "Рава-Русская" на Львовщине как член комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз. Его сопровождали 5 человек.

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Во время прохождения паспортного контроля политик предоставил копию распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке Постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее НАТО и работника аппарата ВРУ до Литовской Республики для участия в весенней сессии ПА НАТО.

Во время проверки этого документа не считывался QR-код. Следовательно, действительность документа установить было невозможно. Именно это стало основанием отказа в пересечении границы. В 23.50 Порошенко и его сопровождение вернулись на территорию Украины.

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