Партия "Доверяй делам" получила четырех депутатов в новом Белгород-Днестровском районном совете.

Они не успели еще сделать ничего на благо местных жителей, зато уже отличились тем, что заблокировали сессию. Так они боролись за руководящие должности в совете, пишет издание 048.ua.

"Такой жесткий старт задал в торговле за пост главы собрания так называемый "антикоррупционер" Григорий Мельниченко, который ещё 3 месяца назад просился в Зе, потом в ОПЗЖ, не взял его и За Майбах. Но поскольку борец с коррупции умело ее возглавляет - в ДД не побрезговали даже и таким. Со своими 4 депутатами они ретировались и прятались в кустах возле совета, пока наш герой не пытался убедить другие фракции, что он должен быть главой совета, и получить пост главы бюджетной комиссии для своих. 4 места из 42 депутатов – весомая причина, чтобы претендовать на пост руководителя местного совета и "главной" комиссии", - говорится в сообщении.

Он отметил, что представители всех фракций решили разыграть этот кейс самостоятельно.

"Самое смешное, что его кандидатуру даже никто не выдвинул, хотя он присутствовал в зале. Но сами доверяйки не в восторге от такого коллеги. Но обо всем по порядку. Сначала депутаты зарегистрировались на первое заседание сессии, чтобы побороться за главу бюджетной комиссии. За голосование обещали те или иные плюшки депутатам других партий, как сразу, так и в перспективе. Но, когда поняли, что им уж никак не хватает голосов, то Мельниченко курс на срыв сессии. Новый депутат приложил все усилия, чтобы не дать выбрать руководство нового совета", - пишет издание со ссылкой на пост Виктора Мельникова в Фейсбуке.

Отмечается, что когда это не удалось, то депутаты "сбежали в кусты", не зарегистрировались на вторую часть заседания, чтобы его сорвать.

"Несмотря на это совету удалось собрать кворум для голосования, что не входило в планы Мельниченко. Потому уже поздно ночью он вызвал полицию, заявив, что кони стоят пьяные - хлопцы запряженные, а так же зараженные COVID-19. Пока имеем просто совет без глав и полномочий. Можно не спешить и дать господину Мельниченко в след раз вызвать психиатра. Интересно, что будучи к ночи уже изрядно нетрезвым депутат причиной незаконности собрания назвал полиции не только Covid-19, а еще и распитие спиртных напитков коллегами по совету. Но он с трудом связно давал пояснения. В общем, к ночи он бы вряд ли смог бы голосовать", - пишет издание.

Скандаля и срывая заседание, Мельниченко затянул голосование до полуночи, отмечает он. А в наступившую затем субботу правила карантина выходного дня запрещают проводить сессии.

"Вот так партия "Доверяй делам" борется за власть всеми доступными методами. Из-за них и некоторых других избранников работа сессии была заблокирована. P.S. Зачем все "это" заколотили депутаты от "Доверяй делам"? Действовали они исключительно в своих целях, в борьбе за власть в совете и "хлебной комиссии". Вряд ли их волновали проблемы жителей Белгород-Днестровского района", - отметило издание.

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Автор: УНИАН