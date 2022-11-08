Также президент обсудил ситуацию на фронте.

Президент Владимир Зеленский обсудил ситуацию на фронте и ракетный террор в России с членом Кабинета президента США, Постоянным представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфилд.

Об этом он сообщил в Telegram. Президент рассказал Томас-Гринфилд о том, что РФ повредила почти 40% объектов энергетической инфраструктуры Украины своими целенаправленными атаками.

"Поэтому первоочередная задача – безотлагательное создание воздушного щита над Украиной", - заявил глава государства.

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Также, по его словам, отдельно они пообщались о мировой продовольственной безопасности.

"Благодаря реализации зерновой инициативы миллионы людей в странах Африки, Азии и Европы обеспечиваются продовольствием. Необходимо, чтобы зерновое соглашение продолжалось и в дальнейшем. Украина готова оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности", - отметил Зеленский.

Война РФ против Украины: последние новости

Ранее УНИАН уже сообщал, что в ОП ответили о возможность переговоров с Россией после деоккупации Херсона. Освобождение какой-то из оккупированных территорий добавит Украине на переговорах бонусов, считает Подоляк.

Впоследствии стало известно, что Зеленский примет участие в саммите лидеров G20. Вероятнее всего, что это будет онлайн-формат.

8 ноября Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию в Украине, однако тексты законопроектов пока отсутствуют на сайте Рады.

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