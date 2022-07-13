Украинское государство владеет сотнями предприятий, которые не генерируют прибавочной стоимости и не обеспечивают граждан рабочими местами. Однако, при правильном подходе, если бы государство открыло к ним доступ для инвесторов, упадочное имущество стало бы важным ресурсом для оживления экономической активности внутри страны.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "Война экономик. Выиграет ли бизнес, если государство откроет доступ к объектам госсобственности".

В частности, в качестве примера издание приводит ситуация со спиртзаводами, которых сейчас 19 на балансе ГП "Укрспирт". Все они находятся в недееспособном состоянии.

Впрочем, мощности этих госпредприятий почти готовы к реализации новых инвестиционных проектов. Имущество с соответствующей инфраструктурой можно также использовать для релокации бизнеса, который остановил деятельность в зоне боевых действий и требует перемещения в безопасные регионы.

"Спиртзаводы пригодны как для запуска производств по профилю, так и в качестве складов. При этом потребность в их использовании актуальна уже сегодня, когда сотни предприятий ищут возможности для переезда и перезапуска своей деятельности", - говорится в статье.

Кроме того, сегодня в Украине колоссальный дефицит складских помещений. Только столичный регион потерял до 20%. Часть складов оказались под оккупацией в южных и восточных областях. В агросекторе потери складов и элеваторов KSE Institute оценивает более чем в 272 миллиона долларов. Спиртзаводы же пригодны в качестве составов.

В целом же, эксперты и игроки рынка отмечают, что в этой ситуации есть два варианта:

Первый – оставить все как есть. В таком случае большинство государственных предприятий рано или поздно обанкротятся. Госимущество деградирует до такого состояния, что потеряет любую инвестиционную привлекательность. Пользы от этого не получит никто.

Второй - дать бизнесу возможность стать собственником этих объектов, инвестировать, создать новые производства, склады, мультимодальные хабы. То есть приспособить их под запросы, которые сегодня есть у бизнеса.

Сейчас активно продолжается релокация предприятий с юга и Востока. Им очень нужны новые производственные площадки

"Бизнес готов восстанавливаться и даже развиваться. Слово за государством, которое имеет возможности для создания благоприятных условий для восстановления и развития бизнес-активности", - резюмирует издание.