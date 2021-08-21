Средства потратят на приобретение необходимых ВМС технических средств.

До конца года на развитие флота в Украине необходимо выделить еще 960 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

По его словам, СНБО в режиме "секретно" рассмотрел вопрос развития Военно-морских сил Украины.

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"Мы имеем на сегодняшний день четкое понимание, как у нас к 2031 году будет строиться все, что касается нашего флота. На приобретение определенных крайне необходимых нашим ВМС технических средств мы просим у Верховной Раді, просим у Кабинета министров 960 млн грн. Это необходимо уже в этом году сделать, чтобы этот вопрос закрыть", - подчеркнул Данилов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, в Украине планируют построить новый военно-морской флот до 2035 года. Он отметил, что в Украине создается инфраструктура для строительства военно-морского флота: малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируют начать развитие военно-морских баз.

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Автор: Антонина Доломанжи