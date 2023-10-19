Франция стала пятым государством G7, с которым Украина начала соответствующие двусторонние переговоры.

Сегодня был начат первый раунд переговоров с Французской Республикой о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины.

Как отметили в Офисе президента Украины, украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква. В нее также вошли заместитель главы ОП Роман Машовец и первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

Франция стала пятой страной G7 после США, Великобритании, Канады и Японии, с которой Украина начала соответствующие двусторонние переговоры.

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"Трудно переоценить важность двусторонних переговоров по безопасности с Францией как страной-основательницей Европейского Союза и НАТО. Мы постоянно чувствуем поддержку Франции как в приближении победы Украины, так и на пути европейской и евроатлантической интеграции нашего государства", - подчеркнул Жовква.

В ОП отметили, что начало двусторонних переговоров с Францией углубляет ее неизменную поддержку Украины в военной, экономической сферах и сфере безопасности.

"Неотъемлемой составляющей гарантий безопасности является также помощь в развитии военно-промышленного комплекса и в экономическом восстановлении Украины. Важным элементом сдерживания агрессии должны стать также мощные санкции и неотвратимость конфискации активов страны-агрессора", – говорится в сообщении.

Стороны согласовали план дальнейших двусторонних переговоров и порядок координации по вопросу о гарантиях безопасности на ближайшее время.

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, 12 июля лидеры стран "Большой семерки" (G7) согласовали декларацию поддержки Украины в сфере безопасности. Так, страны G7 начали процесс переговоров с Украиной об определении долгосрочных обязательств по безопасности для нее. К декларации присоединились уже более двух десятков стран.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важной договоренности о гарантиях безопасности: команды Украины и Франции будут работать над двусторонним документом по гарантиям.

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