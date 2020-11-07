Во время рабочей поездки в Луганскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил отделение инспекторов пограничной службы «Рассыпное».
Читайте такжеЗеленский допустил проведение выборов на оккупированном Донбассе веснойКак сообщает пресс-служба
Офиса президента, Зеленский ознакомился с тактико-специальными занятиями пограничников. Группа быстрого реагирования продемонстрировала отражение вооруженной провокации.
Президент также осмотрел образцы специальной техники - автомобили «Казак-2», «КрАЗ Кугуар», Land Rover и ознакомился с оборудованием специальной комплексной информационно-коммуникационной аппаратной, которая предназначена для обеспечения надежной связи в полевых условиях.
Зеленскому продемонстрировали образцы вооружения и приборы радиологического контроля у пограничников.
Также глава государства осмотрел помещение мобильного полевого госпиталя, рассчитанного на прием 60 пациентов.
Лабораторное отделение оснащено современным оборудованием, в том числе рентген-аппаратами, аппаратами компьютерной томографии и УЗИ. Часть оборудования закуплено за счет средств, выделенных из Фонда борьбы с COVID-19. Полевой госпиталь имеет необходимое оборудование для отопления в зимний период», - говорится в сообщении.
В административном здании отделения президенту продемонстрировали систему видеонаблюдения за рубежом, учебные кабинеты и столовую.
В режиме видеосвязи глава государства заслушал доклады начальников пограничных отрядов.
Кроме того, Зеленский пообщался с пограничниками и вручил государственные награды.
Он отметил, что государственная граница - это первый рубеж, на котором государство должно быть максимально эффективным. Поэтому, по его словам, нужно еще очень много сделать, чтобы границы Украины были модернизированы, обеспечены всеми техническими и информационными инструментами для защиты от врага.
«Ни одного слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины. Гибридное противостояние, которое продолжается, создает особые угрозы. И мы чуть ли не единственные в Европе, кто действительно умеет противодействовать таким угрозам. Мы умеем быть современными, мы умеем быть эффективными», - подчеркнул президент.
Зеленский также выразил убеждение, что Украина возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях в полном объеме.
«Это необходимое условие безопасности для развертывания следующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске. Именно наши пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоялась полностью», - сказал глава государства и призвал Госпогранслужбу «готовиться к этому дню».
Присутствующие также почтили память погибших пограничников минутой молчания.
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