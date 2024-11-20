Речь идет о близких родственниках пропавших без вести и о тех, кто был в плену.

Верховная Рада Украины проголосовала за предоставление права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданским, которые были в российском плену.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что парламент проголосовал в целом за законопроект с регистрационным номером 12104 об устранении правовой неопределенности относительно оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести. За закон проголосовало 304 народных депутата Украины.

"Это уже третье исправление ошибки, которую сделали, принимая закон о мобилизации", - отмечает депутат.

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Этот закон предоставляет право на отсрочку от службы в Вооруженных Силах для близких родственников пропавших без вести. Также такое право на отсрочку будут иметь гражданские, которые находились в плену.

Мобилизация в Украине - право на отсрочку

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны поддерживало необходимость принятия законопроекта о предоставлении отсрочки от призыва мужчинам, у которых неполнородный брат или сестра погибли на войне (речь идет о тех братьях и сестрах, у кого родной кто-то один из родителей - мать или отец). Ранее было определено, что такое право имеют полнородные братья и сестры.

Также Верховная Рада сегодня проголосовала за законопроект об увольнении с военной службы лиц, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий.

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